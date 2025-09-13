Gobierno anuncia la llegada de 50.000 barriles de combustible para Nariño luego de retrasos

El Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos, anunció la llegada de 50.000 barriles de gasolina para el abastecimiento de Nariño, luego de registrar retrasos de abastecimiento tras la modificación al plan de regulación aplicada por el Gobierno Nacional.

Informaron sobre la llegada al puerto de Tumaco el buque PHEASANT, de bandera de Singapur, con dicho insumo proveniente de una refinería cercana en Perú,

A su vez, indican que el próximo jueves se incorporarán 20.000 barriles de diésel desde el poliducto de CENIT en Buenaventura, mediante la modalidad de cabotaje.

“Es importante para nosotros como gobierno, garantizar los combustibles que se requieren para el desarrollo energético del país”, indicó Julián Flórez Quiroga, director de hidrocarburos del ministerio de minas.