Capturan a joven que disparó accidentalmente a menor, en Baranoa, Atlántico

La tranquilidad de la noche del sábado 20 de septiembre se vio alterada en el municipio de Baranoa, en el Atlántico, luego de que una menor de 14 años resultara herida por un disparo accidental mientras compartía con un grupo de jóvenes.

Según el reporte entregado por las autoridades, los hechos ocurrieron cuando uno de los presentes manipulaba un arma de fuego y, de forma imprudente, se le escapó un disparo que impactó a la adolescente a la altura de las costillas.

De inmediato, la menor fue trasladada a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, donde permanece bajo atención médica.

Más detalles del caso

La Policía Nacional descartó que se tratara de un ataque sicarial y confirmó que se trató de un acto de irresponsabilidad con un arma de fuego. El joven que habría accionado el arma fue capturado en el lugar de los hechos.

El arma involucrada fue identificada como una pistola calibre .22. El capturado deberá enfrentar cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.