Ministro de Defensa denuncia crímenes de lesa humanidad del cartel de alias ‘Mordisco’ en el Huila

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció este domingo las acciones de las disidencias de alias Iván Mordisco, al que señaló de violar el derecho internacional humanitario y de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Según el funcionario, este fin de semana en el área de Belén, municipio de La Plata (Huila), integrantes de la comunidad, entre los que habría miembros de esa estructura armada, interrumpieron una misión de la Fuerza Pública y retuvieron a uniformados “contra su voluntad”, en un intento de obstaculizar la recuperación del territorio.

Sánchez afirmó que detrás de estos hechos estarían los cabecillas conocidos como alias Popoche y alias Pinzas, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos. “Cuando le cierran las puertas a la Fuerza Pública, se las abren al crimen, a la violencia y al reclutamiento forzado”, advirtió.

El ministro calificó de “cobarde y desesperada” la estrategia de estas disidencias, que, según dijo, usan a la población civil, incluidos niños y mujeres, como escudos humanos para frenar el avance de las operaciones militares.

Además, llamó a la comunidad nacional e internacional a rechazar los ataques y a denunciar a los responsables.

“La Fuerza Pública seguirá avanzando con toda la capacidad del Estado colombiano para proteger a las comunidades”, concluyó el ministro Sánchez.