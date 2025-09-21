Segunda asonada en un día contra el Ejército: tropas fueron obligadas a liberar a capturado en Meta
Integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero y pobladores de la zona realizaron una asonada que permitió la liberación de alias Chimbo de Oro.
Tropas del Ejército Nacional fueron objeto de una nueva asonada este 20 de septiembre, esta vez en la vereda La Samaria, municipio de La Macarena (Meta), cuando desarrollaban una operación militar en la que había sido capturado alias Chimbo de Oro, señalado como presunto coordinador logístico de la Estructura Éver Castro, perteneciente a las disidencias de alias Calarcá.
El general Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, informó que los uniformados fueron interceptados por integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero y por pobladores de la zona, quienes impidieron la materialización de la captura mediante una asonada, logrando que las tropas liberaran al detenido y se retiraran del lugar.
Dos asonadas en un día
Este hecho se suma a otra asonada registrada horas antes en zona rural de La Plata, Huila, donde alrededor de 500 personas provenientes de varias veredas bloquearon el paso a dos pelotones militares.
De acuerdo con información de inteligencia, estas comunidades habrían sido intimidadas por el grupo armado de las disidencias “Hernando González Acosta” para obstaculizar el avance de las fuerzas armadas.