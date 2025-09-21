La Carrera de la Mujer Opita 2025 llenará de fuerza y alegría a La Plata-Huila
El próximo 2 de noviembre, mujeres de todas las edades, se reunirán en el municipio de La Plata para recorrer 5 kilómetros.
Neiva
El municipio de La Plata será el epicentro de la Carrera de la Mujer Opita 2025, una actividad que busca resaltar el papel de las mujeres en la sociedad a través del deporte. Esta jornada tendrá lugar el 2 de noviembre, donde se espera la participación masiva de corredoras y caminantes que les darán vida a las calles principales con entusiasmo, música y un mensaje de inclusión.
El evento tendrá como punto de partida el Parque Custodio García Rovira a las 7:30 a.m., desde donde se realizará un recorrido de 5 kilómetros. El circuito atravesará lugares emblemáticos, instituciones educativas y sectores representativos del municipio, para culminar nuevamente en el parque central, en medio de una gran fiesta deportiva y cultural.
La Carrera de la Mujer Opita 2025 está diseñada exclusivamente para mujeres sin importar su edad, identidad de género o experiencia deportiva. En esta edición se espera la presencia de mujeres diversas: desde niñas y jóvenes, hasta mujeres víctimas del conflicto, indígenas, reincorporadas y firmantes de paz, todas unidas por el deporte y el fortalecimiento de la igualdad.
Cinco categorías de participación:
General abierta: para todas las mujeres, sin importar su experiencia.
Intermedio abierto: dirigida a quienes entrenan con frecuencia y buscan un reto mayor.
Recreativo abierto: ideal para principiantes o corredoras ocasionales.
*Máster (50 años o más): inclusiva para mujeres mayores, con o sin experiencia deportiva.
Infantil (7 a 14 años): pensada para niñas, con distancias adaptadas y un enfoque en diversión y seguridad.
Inscripciones: las inscripciones estarán abiertas de manera gratuita, hasta el 30 de septiembre de 2025.