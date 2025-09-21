La Carrera de la Mujer Opita 2025 llenará de fuerza y alegría a La Plata-Huila

Esta jornada tendrá lugar el 2 de noviembre. Foto Secretaria de la mujer.

Neiva

El municipio de La Plata será el epicentro de la Carrera de la Mujer Opita 2025, una actividad que busca resaltar el papel de las mujeres en la sociedad a través del deporte. Esta jornada tendrá lugar el 2 de noviembre, donde se espera la participación masiva de corredoras y caminantes que les darán vida a las calles principales con entusiasmo, música y un mensaje de inclusión.

El evento tendrá como punto de partida el Parque Custodio García Rovira a las 7:30 a.m., desde donde se realizará un recorrido de 5 kilómetros. El circuito atravesará lugares emblemáticos, instituciones educativas y sectores representativos del municipio, para culminar nuevamente en el parque central, en medio de una gran fiesta deportiva y cultural.

La Carrera de la Mujer Opita 2025 está diseñada exclusivamente para mujeres sin importar su edad, identidad de género o experiencia deportiva. En esta edición se espera la presencia de mujeres diversas: desde niñas y jóvenes, hasta mujeres víctimas del conflicto, indígenas, reincorporadas y firmantes de paz, todas unidas por el deporte y el fortalecimiento de la igualdad.

Cinco categorías de participación:

General abierta: para todas las mujeres, sin importar su experiencia.

Intermedio abierto: dirigida a quienes entrenan con frecuencia y buscan un reto mayor.

Recreativo abierto: ideal para principiantes o corredoras ocasionales.

*Máster (50 años o más): inclusiva para mujeres mayores, con o sin experiencia deportiva.

Infantil (7 a 14 años): pensada para niñas, con distancias adaptadas y un enfoque en diversión y seguridad.

Inscripciones: las inscripciones estarán abiertas de manera gratuita, hasta el 30 de septiembre de 2025.