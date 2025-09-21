Gobernador de Cundinamarca denunció demoras de la obras en la vía al Llano: “Esto no da más espera”

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey durante una visita al km 18+600 en el municipio de Chipaque, zona del derrumbe sobre la vía al Llano, denunció que luego de15 días del incidente, no se han solucionado los problemas de escorrentía de agua en la parte alta de la montaña, lo que genera que esta siga desprendiendo material.

“La remoción en masa ya llega al cauce del río Une, 400 m más abajo. Los mantenimientos de los pozos de abatimiento y de los canales de aguas no se han hecho por parte del concesionario”, aseguró Rey.

El gobernador agregó “No se ha realizado monitoreo del movimiento rotacional por parte de expertos de la concesión, ni pruebas técnicas para definir el tipo de trabajo a realizar para contener la montaña. No podemos depender indefinidamente de la vía alterna improvisada que se habilitó; la competitividad de medio país sigue en riesgo”.

El mandatario departamental se mostró preocupado, por la difícil situación de movilidad que afrontan cientos de viajeros por este corredor vial, que siguen sin una solución definitiva.

“Los represamientos de vehículos alcanzan más de 12 horas. Sea cual sea el horario de aplicación del pare y siga, este siempre va a reportar largas filas de represamiento, por las dificultades y especificaciones técnicas de la vía habilitada. Lo que debemos hacer ya es definir si la concesión o la ANI van a hacer las obras de canalización y estabilización de la montaña; aún eso no está claro”, reiteró el gobernador.

Rey, insiste en que se debe buscar por parte del gobierno nacional, se apersone de las obras de manera definitiva, para dar celeridad a las obras de retiro y remoción de tierra.

Hizo un llamado a la concesión Coviandina y a las autoridades, para que permitan los viajes dentro de la región y entre municipios de la provincia y no tengan restricción, especialmente si es para llevar pacientes a cumplir citas al hospital de Cáqueza.

“Tenemos ya un buen número de establecimientos de comercio cerrando por la reducción del tráfico en Chipaque, Cáqueza, Guayabetal, Quetame, Une y demás municipios de la provincia. Esto no da más espera: es necesario que el Gobierno Nacional asuma el control y coordinación de esta emergencia que sobrepasa cualquier capacidad de las entidades territoriales. A la fecha, seguimos sin obtener respuesta”, resalto Jorge Emilio Rey.