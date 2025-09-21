Fuerte temblor HOY, 21 de septiembre, sacudió Antioquia: reporte oficial de magnitud y epicentro

Un temblor de magnitud 4.6 sacudió la región de Antioquia, en el noroccidente del país, en la tarde de este domingo, 21 de septiembre, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:18 p. m., hora local, con una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), lo que pudo haber incrementado su percepción en las zonas cercanas al epicentro, localizado en el municipio de Urrao, en el occidente antioqueño.

Según el SGC, los municipios cercanos al sismo son: Urrao (Antioquia) a 9 km, Caicedo (Antioquia) a 17 km, Anzá (Antioquia) a 33 km. Entre otras zonas con reporte de sentido, la entidad destacó: Bogotá, Medellín, Caldas, Quindío, Risaralda y Santander.

La intensidad percibida del temblor, que hace referencia a la distribución y severidad con la que se sintió el sismo teniendo en cuenta los efectos reportados por la población, fue de 5 (sentido fuertemente). Mientras que la intensidad instrumental, que el movimiento del terreno y sus posibles efectos en un sismo, fue de VI, es decir fuerte.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas. Se recomienda a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de socorro.

Réplicas en Urrao, Antioquia, tras temblor de 4.6

Sobre las 3:30 p. m., el Servicio Geológico volvió a registrar un sismo en esta zona, pero de menor magnitud (2.5), a una profundidad superficial. Este tipo de eventos es común y se le conocen como réplicas, que son sismos que ocurren después de un evento principal en el mismo epicentro y son parte del proceso de reajuste de las placas tectónicas tras la liberación de energía.

Desde la entidad aclararon que, las réplicas pueden sentirse durante horas, días o incluso semanas después del temblor inicial. Además, su número y magnitud pueden variar dependiendo del tipo de falla geológica y de la magnitud del sismo inicial.

Reporte en redes sociales del temblor en Antioquia

En redes sociales, numerosos usuarios reportaron haber sentido el sismo en diferentes municipios del departamento. Desde Betulia, en el suroeste antioqueño, hasta zonas urbanas del Valle de Aburrá como Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, así como en varias comunas de Medellín, especialmente en sectores como Belén se registraron mensaje describiendo el fuerte sentido.

Algunos mencionaron que el movimiento despertó a quienes dormían, mientras que otros señalaron vibraciones breves. Aunque el temblor fue de corta duración, generó inquietud entre los habitantes, que rápidamente compartieron sus experiencias a través de X y Facebook.

El SGC recordó a la ciudadanía la importancia de estar preparados ante este tipo de eventos naturales y seguir las recomendaciones oficiales.

Que temblor en Medellín. Estaba haciendo siesta y me despertó. #Temblor pic.twitter.com/DJZDZTaLmF — César Olse (@cesarolse) September 21, 2025

#Temblor | Justo cuando me fui a la cocina a lavar los trastes después del almuerzo, la dracena que tenemos en la sala empezó a menearse. https://t.co/scrpxOoQKU — Didier Granados (@DidiGrana) September 21, 2025

Yo bien acostadota en mi cama viendo que me llega la notificación del #Temblor para seguido sentir que se me movió hasta la conciencia pic.twitter.com/UUmUu3Ap8C — valu ⁷ (@yoonsynth) September 21, 2025

Esto es lo que debe hacer durante un sismo