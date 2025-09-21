Entregarán calle Colombia de Olaya Herrera en la primera semana de octubre

Alcalde Dumek Turbay entregará la calle Colombia de Olaya Herrera, en la primera semana de octubre, y será completada hasta inmediaciones de la Ciénaga de la Virgen

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, visitó este sábado la comunidad de la emblemática calle Colombia del barrio Olaya Herrera para reafirmar su compromiso con esta importante obra que cambiará por completo la vida de cientos de familias; y hacer un balance de compromisos con la comunidad.

Durante la reunión, el alcalde Dumek Turbay en compañía de parte de su gabinete y el contratista de la obra, confirmó que en la primera semana de octubre la nueva vía quedará completamente lista y será entregada a la comunidad, que por años esperó esta transformación.

“Para la primera semana de octubre esta obra quedará completamente lista y entregada, y le daremos una fiesta por completo a la calle Colombia y a su comunidad porque es una transformación que vive este sector de la ciudad que estuvo abandonado”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

La intervención incluye la pavimentación total de la calle con nuevos andenes, lo que pondrá fin a décadas de barro y polvo, y permitirá a los residentes disfrutar de una vía segura, limpia y digna.

El alcalde, además, ratificó que el Distrito, a través de la Secretaría de Infraestructura, tiene asegurados los recursos para la terminación de la calle y conectarla con las inmediaciones de la Ciénaga de la Virgen. Se espera una solución hidráulica y de saneamiento básico que proponga Aguas de Cartagena; para proceder a su instalación y la posterior pavimentación.

Es un total de 150 metros de conexión de alcantarillado por completar. Con esta intervención previa, el Distrito ejecutará la terminación del pavimento hasta el final de la calle Colombia, para un total de 700 metros de pavimento.

“La calle Colombia no es solo una vía. Es el ancla que nos ha permitido ver que aquí hay muchas más necesidades: vivienda, deporte, seguridad, salud y medio ambiente. Vamos a responder en todos los frentes”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Intervención de viviendas y caracterización de familias

Por su parte, Corvivienda intervendrá de inmediato las viviendas que obstruyen el acceso a la cancha. Se despejará el espacio y se mejorarán las condiciones de estas casas, garantizando una solución integral. Las familias serán reubicadas garantizándoles su derecho al techo digno.

La comunidad también pidió la caracterización de las familias que residen en la parte final de la calle Colombia. Ya se identificaron 11 viviendas y 16 familias, como parte del proceso de atención y dignificación de sus condiciones de vida.

Con acciones puntuales, trabajo articulado y el acompañamiento permanente de su equipo, la Alcaldía de Cartagena ratifica su compromiso con las comunidades que durante años esperaron atención y soluciones reales.

Compromiso con el deporte y la niñez

La entrega de la pavimentación se complementa con otra acción de alto impacto, el mejoramiento de la cancha de la calle Colombia, un espacio vital para la niñez y la juventud del sector.

A petición de Dannays, una niña que representa con orgullo a su comunidad, el alcalde anunció una rehabilitación integral que dejará el escenario “mejor de lo que está hoy”, con nueva iluminación, cerramiento y medidas de protección para garantizar su adecuado uso y seguridad. El IDER respaldó este compromiso y acompañará con programación deportiva y recreativa para los niños, jóvenes y madres de familia.

Viviendas dignas para las familias

Como parte de las acciones integrales, Corvivienda iniciará la intervención de las viviendas que actualmente obstruyen el acceso a la cancha, garantizando su mejoramiento y la reubicación de las familias en condiciones dignas. Hasta el momento, se han identificado 11 viviendas y 16 familias que serán caracterizadas para recibir atención prioritaria.

Seguridad y recuperación de espacios para la convivencia

La transformación de la calle Colombia también incluye acciones contundentes para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de la comunidad. La Alcaldía de Cartagena, en articulación con Distriseguridad y la Policía Metropolitana, puso en marcha un programa de jóvenes que se sumará a las estrategias de vigilancia y prevención en el sector, promoviendo liderazgo y participación ciudadana.

Dentro de este plan, avanza la recuperación del antiguo ‘Cuartelillo de Olaya’, que volverá a funcionar como punto de apoyo para el control y la presencia institucional permanente. Paralelamente, la Policía ha intensificado los controles e inteligencia en puntos críticos identificados por la misma comunidad, logrando la desarticulación de bandas criminales y la reducción de hechos delictivos en la zona.

Para reforzar la seguridad desde el urbanismo, en el parque en la entrada de la calle Colombia, la Secretaría del Interior ya instaló un moderno sistema de iluminación con nuevas lámparas, iluminando por completo un tramo que antes permanecía en oscuridad y era foco de riesgo.

Y se espera que en octubre, el Distrito ubique un nuevo CAI Móvil en el sector para reforzar la seguridad en la zona.