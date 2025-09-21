“Entramos en estado de guerra” aseguran “Los Gaitanistas” en zona de frontera

“Los Gaitanistas” le declararon la guerra a bandas trasnacionales en Norte de Santander. / Foto: Tomada de video.

Cúcuta

Hay tensión en zona de frontera tras conocerse un video, donde los autodenominados “Grupo Urbano Gaitanistas”, aseguraron que le declaran la guerra a bandas trasnacionales y criminales en Norte de Santander.

“Se le informa a toda la población, que la CGC sigue activa en el departamento”, esa es una de las frases iniciales que se escucha en el video de dos minutos.

En esta pieza audiovisual, donde aparecen ocho hombres que no revelan sus identidades, todos con armas de largo alcance y vestidos de negro, uno de ellos toma la vocería.

“Rechazamos las acciones que se vienen ejecutando por parte de las bandas criminales y grupos trasnacionales, en contra del pueblo cucuteño y su área metropolitana, tales como las extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos y amenazas en contra de comerciantes y personas naturales, las cuales tienen al borde de la quiebra a la ciudad”, indica esta persona.

Acción seguida asegura que “hemos decidido combatir de frente y con toda nuestra capacidad logística y militar, estas estructuras criminales. Entramos en estado de guerra”.

De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado frente a este video, que genera zozobra en zona de frontera, por esa guerra que estaría próxima a iniciar en esta región del país.