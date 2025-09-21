En frontera están pidiendo, de carácter urgente, encuentro binacional de gobernadores y empresarios

Gobernador del Táchira, Freddy Bernal y gobernador de Norte de Santander, William Villamizar - Foto: Gobernación Norte de Santander

Cúcuta

Desde la frontera se está pidiendo de carácter urgente, un encuentro binacional de gobernadores y empresarios, para establecer normativas que tendrá la Zona Económica Binacional.

Así lo explicó Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, quien aseguró que es importante que se establezca este encuentro entre los actores que van a estar involucrados en la dinámica de la Zona Económica Binacional.

Más información Gobernador de Norte de Santander y empresarios aplauden iniciativa de un quinto paso binacional

“Primero, debemos revisar las normativas regionales, que permitan la importación y la exportación; segundo, ver la economía complementaría, ¿Qué tenemos nosotros que le complementa a Norte de Santander y que tienen ellos que nos complementa a nosotros; tercero, crear una plataforma digital que genere espacio para la inversión nacional y extranjera; cuarto, ya esto va de parte de Venezuela, la reactivación de las zonas industriales del Táchira, que tenemos seis".

Agregó Bernal que es fundamental que la paz y prosperidad se garantice en ambos lados de la frontera.

Recordemos que el encuentro de gobernadores binacionales estaba programado para la primera semana de septiembre, pero por requisitos diplomáticos que no se cumplieron, fue cancelado.