Gobernador de Norte de Santander y empresarios aplauden iniciativa de un quinto paso binacional

Gobernador de Norte de Santander William Villamizar. / Foto: Gobernación de Norte de Santander.

Norte de Santander

En Norte de Santander continúan las expectativas por la propuesta del gobierno nacional, para habilitar un quinto paso binacional entre Colombia y Venezuela. Éste sería por la vereda Tres Bocas del municipio de Tibú con Casigua El Cubo, del estado Zulia.

“Las fronteras deben estar abiertas, sobre todo entre dos naciones hermanas. Lo importante es que se dé buena vigilancia por parte de ambos gobiernos. Cualquier apertura que se haga para formalizar, es bienvenida” dijo William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

Agregó que “para habilitar este paso es necesarias acciones en materia de puentes, de infraestructura”.

Por su parte, Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta aplaudió la iniciativa, indicando que “esta dinámica, donde se propone un nuevo paso, sin lugar a dudas representa una enorme posibilidad para seguir creciendo hacia esa dinámica comercial y hacía esa reconstrucción histórica de lo que ha sido la frontera en materia económica, social y familiar”.

De momento se espera que las autoridades migratorias de ambos países adelanten un encuentro para socializar las necesidades que demanda esta propuesta.