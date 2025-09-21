Duván Zapata falló un penalti en su regreso a la Serie A tras casi un año ausente por lesión

Duván Zapata en su regreso a la Serie A con el Torino. (Photo by Chris Ricco/Getty Images) / Chris Ricco

Casi un año después, Duván Zapata volvió a disputar un partido por la Serie A de Italia con el Torino. El delantero caucano actuó 21 minutos en la goleada 0-3 a manos del Atalanta, en juego por la fecha 4 del fútbol italiano.

Zapata, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado, del menisco medial y del menisco lateral el pasado 5 de octubre en un juego ante el Inter de Milán, ingresó al campo de juego a los 69 minutos, en reemplazo de Giovanni Simeone. En el momento de su entrada el colombiano recibió la cinta de capitán, el partido ya se encontraba 0-3.

A los 72 minutos, tras revisión del VAR por una falta en el área, Duván Zapata asumió el lanzamiento desde el punto penalti. Ejecutando con potencia al centro del arco y luciéndose el portero Marco Carnesecchi.

Il ritorno in campo in Serie A di Duvan #Zapata - dopo quasi un anno da quel terribile infortunio rimediato in Inter-Torino - non è stato dei migliori 😕



Entrato al posto di Simeone al 69', quattro minuti dopo tira un rigore che viene parato facilmente da Carnesecchi

El último gol que convirtió el delantero caucano fue precisamente el pasado 5 de octubre, día en que convirtió uno de los dos tantos de su equipo en la derrota 3-2 frente al Inter.

¿Quiénes hicieron los goles del encuentro?

Atalanta, exclub de Duván Zapata, se quedó con la victoria con tres goles convertidos en apenas ocho minutos. Un doblete del montenegrino Nikola Krstović y uno del ghanés Kamaldeen Sulemana.

Al cabo de cuatro fechas, Atalanta es quinto de la Serie A de Inglaterra con 8 puntos; Torino se encuentra en la casilla 12 del campeonato con 4 unidades.