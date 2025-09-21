🔴Deportivo Cali vs. Santa Fe EN VIVO: se definen a la campeona de la Liga, siga acá la trasmisión

En la tarde de este domingo 21 de septiembre, <b>se definen las campeonas de La Liga Femenina Colombiana del 2025</b>, que tuvo una duración de 7 meses. Es la tercera final entre <b>Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, </b>el compromiso se jugará en el <b>estadio Palmaseca</b>, en las dos ocasiones anteriores las azucareras se han quedado con el título.La serie está abierta, pero con <b>ventaja por parte del equipo cardenal,</b> que logró quedarse con el triunfo en el compromiso de ida, por la mínima diferencia, tras la anotación de <b>Katherine Valbuena</b>. Pero llegan con una baja muy importante en la mitad de la cancha,<b> María Camila Reyes quedó lesionada tras el juego anterior.</b>Uno de los atractivos de este compromiso es la <b>disputa en los palmares entre estos dos equipos</b>. <b>Si Santa Fe, siguen siendo las más veces campeonas</b> en el fútbol femenino colombiano y quedarían con cuatro títulos, además de ser las más veces campeonas, siendo la oportunidad de la revancha. Pero si, por el contrario, <b>el trofeo se lo quedan las azucareras, serían Bicampeonas</b>, e igualarían a las leonas con tres trofeos.En esta gran final digna del fútbol femenino colombiano, s<b>e juegan también el grupo en el que estarán para disputar la Copa Libertadores. </b>Los dos equipos clasificados a la definición del título ya aseguraron la participación en la competencia internacional, que se jugará en Argentina del 2 al 19 de octubre. El premio monetario para las campeonas se representa en<b> 230 millones de pesos </b>para quien gane el título, mientras que el equipo subcampeón se quedará con <b>150 millones de pesos. </b>