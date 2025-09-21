Con plan piloto, la ANI busca mejorar la movilidad en la variante Bogotá – Villavicencio

Luego de adelantar un Puesto de Mando Unificado (PMU) entre La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), transportadores de carga y pasajeros, autoridades municipales y departamentales, se puso en marcha un Plan Piloto de alternancia horaria en la variante de la vía Bogotá–Villavicencio con el objetivo de mejorar la movilidad en el corredor vial.

Según la ANI, la vía contará con paso alternados por sentido (Bogotá - Villavicencio y Villavicencio - Bogotá) para reducir la congestión y mejorar la gestión del tránsito en los tramos más críticos de la vía.

La alternancia contempla franjas de 2 hora en sentido Bogotá – Villavicencio y 4 horas en sentido Villavicencio - Bogotá. La medida comenzó a las 7. pm de este sábado 20 de septiembre y se extenderá durante 48 horas.

Estos horarios serán evaluados al término del periodo piloto y podrán mantenerse o ajustarse según los resultados operativos.

La entidad recomienda a los usuarios que, antes de iniciar su viaje, consulten las redes sociales de la Concesionaria Vial Andina – Coviandina y las plataformas Maps y Waze para conocer el estado de la vía y los tiempos de recorrido. Asimismo, sugiere viajar en horarios valle y sólo usar la variante en horas pico si es estrictamente necesario.

El Comité de Seguimiento se reunirá el próximo lunes 22 de septiembre de 2025 a las 4:00 p.m. para analizar los resultados de la prueba piloto y decidir su continuidad o ajustes.

No se impondrá restricción por tipo de vehículo para el ingreso al corredor, y se dará prioridad a los vehículos de emergencia tipo ambulancia.