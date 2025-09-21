CENS se convierte en la primera empresa del oriente colombiano con el sello “Carbono Neutro”. / Foto: @CENSGrupoEPM

Norte de Santander

Centrales Eléctricas de Norte de Santander recibió de parte de ICONTEC el certificado de “Empresa Carbono Neutro”.

“Esto es una iniciativa que llevamos ejecutando hace varios años, donde venimos haciendo diferentes acciones para medir nuestra huella de carbono en las operaciones” dijo José Miguel González, gerente de CENS.

“Venimos haciendo diferentes iniciativas para ir reduciendo esa huella de carbono. Es decir, esa huella que generamos, hoy la estamos compensando con diferentes iniciativas que, básicamente lo que nos hace es compensar esas emisiones que generamos y como CENS somos la primera empresa, de todo el nororiente colombiano, que hemos obtenido ese certificado y la tercera empresa en el país en el sector de la energía”.

Resaltó que este es el resultado de más de siete años de trabajo de todo su equipo de colaboradores.

Enfatizó que es importante que, “desde todos los frentes empresariales, se unan los esfuerzos para ir reduciendo esas emisiones, esa huella que generamos” y garantizar un mejor planeta para las futuras generaciones.