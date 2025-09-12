“Las audiencias premian a las empresas que tienen un compromiso ambiental”: Rosa Junquera

Rosa Junquera, directora de sostenibilidad del Grupo Prisa expresó, en el contexto de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, que el sector productivo puede encontrar en las prácticas ecosistémicas responsables ventanas de oportunidad para optimizar sus resultados económicos.

Para Junquera, “los mercados premian a las empresas con compromisos socioambientales y de gobernanza”, por ello la sostenibilidad debe entenderse como un valor y una herramienta de competitividad empresarial.

Por otro lado, la ejecutiva recomendó para Colombia la implementación de regulaciones que incentiven en el sector privado la adopción de prácticas responsables con la naturaleza, que a la postre desembocarán en mayor capital de inversión y fidelización de consumidores.

A continuación, la entrevista completa: