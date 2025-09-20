Un policía resultó herido en medio de un ataque sicarial en zona de frontera con Venezuela

Norte de Santander

El hecho se presentó cuando el patrullero Jesús Alberto Riaño Corzo compartía en un billar con varios conocidos, en el barrio Gramalote, del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

El uniformado habría recibido al menos cinco impactos de bala por parte de un hombre, quien vestía prendas oscuras y se transportaba en una motocicleta. El sicario después del hecho de sangre huyó del lugar.

El policía fue auxiliado por personas que estaban en el sitio y llevado a una clínica privada de Cúcuta, donde es atendido por personal médico.

El coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, indicó que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos, por información clave que permita dar con la captura de los responsables de dicho hecho de sangre.

Riaño Corzo, quien hace parte de la policía metropolitana de Bogotá, se encuentra en periodo de vacaciones desde el pasado 1 de septiembre.