“En Villa Antigua nos tiene azotada la delincuencia”, líder comunal

En la zona histórica de Villa del Rosario, líderes comunales están llamando la atención por los múltiples robos que se estarían presentando en sus viviendas.

Según lo dio a conocer Luis Omaña, líder de la zona, el pasado viernes, mientras dormía, delincuentes habrían ingresado hasta su vivienda, ubicada en Villa Antigua. Al parecer, el patio de su casa fue el lugar por donde aprovecharon para sacar computadores, celulares y algunas joyas.

“El día viernes (12 de septiembre), entre las 7:00 P.M. y las 1:00 A.M., un ladrón se llevó nuestras pertenencias, como computadores, relojes, plata, ropa, sandalias” dijo Omaña.

Sin embargo, aseguró que una vez se dieron cuenta de lo sucedido, salieron de sus casas y vieron, a menos de 70 metros a uniformados de la policía nacional en un puesto de control. Según Omaña, le pidieron ayuda pero estos se habrían negado.

Resaltó que en el sector hay muchos lotes abandonados y estos se estarían convirtiendo en refugio para delincuentes de la zona.

Hizo un llamado a las autoridades para que preste mayor atención a la zona, teniendo en cuenta que se está “acabando con la tranquilidad de todos los habitantes”.