“Tenemos un compromiso con las elecciones”: Alejandro Santos en Festival de las Ideas

Este sábado culminó la cuarta edición del Festival de las Ideas, organizado por Prisa Media.

Durante sus tres días, líderes de opinión, académicos, miembros del Gobierno Nacional, organismos de control y organizaciones sociales dialogaron alrededor de temas clave como cuáles son los retos significativos para que Colombia siga consolidando la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones.

A propósito, Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, destacó el compromiso de los líderes del país con la realización de las elecciones.

“Hay un país y unos líderes desde los distintos sectores comprometidos en sacar el mejor proceso electoral, en que sea un proceso electoral que dé todas las garantías, que sea transparente, que sea oportuno y donde va mucho más allá de la Registraduría. Aquí todos tenemos algo que ver con las próximas elecciones, el gobierno nacional, la organización electoral, los medios de comunicación, los gobernantes locales y regionales, la academia”.

Empresarios destacan necesidad de cooperar para fortalecer la democracia

Empresarios del país también se hicieron presentes en el Festival de las Ideas y hablaron de cuál será su papel en esta contienda electoral. Por ejemplo, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a defender el debate democrático.

“Esa defensa la tenemos que hacer, la defensa del debate democrático, la defensa de poder disentir, y la defensa de poder criticar, la tenemos que dar como base fundamental, realmente, del funcionamiento de la democracia”.

Sumado a esto, Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de BAT Colombia, afirmó que pese a que las empresas tienen el deber de participar de las conversaciones de país, tampoco deben dejar de lado su rol de cooperación.

“Creo que ese es un rol fundamental de las empresas y participar en este tipo de iniciativas, pues es una demostración de ese ejercicio de ciudadanía corporativa. Pero también las empresas son un factor de estabilidad, un factor de estabilidad”.