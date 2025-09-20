Secretaría de Educación y ADE llegan acuerdo y ponen fin asamblea permanente

Según la Secretaría de Educación de Bogotá y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), anunciaron que luego de varias sesiones de trabajo, llegaron a un acuerdo sobre las diferencias que dieron origen a la asamblea permanente de la organización sindical, que tuvo lugar entre los días 15 y 19 de septiembre.

Isabel Segovia Secretaria de Educación y Aura Nelly Daza Presidenta de la ADE, indicaron que ambos sectores reconocen el interés superior de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como primer punto de lo acordado.

“Se determinó que se realizará la devolución de los dineros descontados a los docentes por su participación en las movilizaciones de marzo, abril, junio y julio. Asimismo, se repondrá el tiempo escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por las actividades pedagógicas no desarrolladas en el marco de estas movilizaciones”, indicaron ambas funcionarias en un comunicado conjunto.

Cabe recordar que la Secretaría de Educación del Distrito rechazó los hechos ocurridos del pasado miércoles 17 de septiembre frente a su sede, donde un grupo de alrededor de 50 integrantes de la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (ADE) protagonizó protestas que derivaron en bloqueos y daños en el espacio público.

“Bloquear el transporte público y vandalizar la infraestructura impacta a miles de personas que quieren regresar a sus casas después de largas jornadas de trabajo”, señaló la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la Secretaría, estas acciones no representan a los más de 30.000 maestros.