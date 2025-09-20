Mineros de Puerto Guzmán exigen formalización y rechazan estigmatización

Neiva

El sector minero de Puerto Guzmán atraviesa una compleja situación debido a la estigmatización de sus trabajadores, quienes han sido señalados injustamente de pertenecer a grupos ilegales. Los mineros, en su mayoría campesinos, manifiestan que son personas de trabajo y no delincuentes. Por ello, hacen un llamado a la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y organismos de derechos humanos para que acompañen este proceso.

En un acto pacífico realizado en Santa Lucía, los mineros iniciaron un plantón con el objetivo de visibilizar su problemática. Durante la jornada no se presentaron incidentes y se estableció un compromiso con las autoridades locales y departamentales. Allí se levantó un acta en la que se acordó entregar un pliego de peticiones que permita abrir un diálogo serio con las instituciones.

Según Marcela Rojas, líder de mineros, comento que “la principal exigencia del sector minero es la formalización. Aseguran que no son ilegales por voluntad propia, sino por la falta de voluntad política y las trabas del Estado para otorgar títulos mineros. Muchos campesinos llevan más de diez años solicitando permisos sin obtener respuesta. Afirman que cuentan con disposición para cumplir con la ley, pero necesitan apoyo técnico y jurídico para avanzar en el proceso”.

Por su parte Alex Rey, afirmo que “el gobernador John Molina ha escuchado a los delegados mineros y se comprometió a acompañar la búsqueda de soluciones. Según los voceros, se ha planteado la conformación de una mesa de diálogo en la que participen todos los actores institucionales. Los trabajadores reiteran que no buscan enfrentamientos con la Fuerza Pública, sino alternativas de desarrollo que beneficien a las comunidades rurales”.

Finalmente, los mineros de Puerto Guzmán enviaron un mensaje al Gobierno Nacional solicitando su presencia en el territorio. Insisten en que su municipio no está conformado por delincuentes, sino por campesinos trabajadores que dependen de la minería para sostener a sus familias. Reiteran su voluntad de legalizar su actividad y piden que no se les criminalice por una situación que ha sido consecuencia del abandono estatal.