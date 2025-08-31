Un pacto por la vida para que la naturaleza se expanda

El director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luisz Olmedo Martínez, en diálogo con Planeta Caracol analizó la condición actual de las 65 áreas protegidas que incluyen parques nacionales, santuarios de flora y fauna, reservas, distritos nacionales de manejo integrado, un área natural única y una vía parque.

“Es urgente promover un pacto por la vida para fomentar la expansión de la naturaleza”, afirmó Luisz Olmedo Martínez, al recordar que nuestras zonas protegidas y de reserva prestan servicios ecosistémicos a millones e colombianos, las selvas retienen 2.300 millones de toneladas de CO2, mitigando el cambio climático. Se desarrollan labores de protección en 21 páramos de los 37 delimitados tienen territorio protegido por PNN. Parques protege el 34% de la superficie total de páramos del país

Parques Nacionales Naturales cumple 65 años desde la declaratoria de su primer parque: el PNN Cueva de los Guácharos, el 9 de noviembre de 1960. Fue el entonces presidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, quien firmó el decreto con el propósito de “preservar de su destrucción las especies forestales nativas allí existentes y conservar el refugio de aves”.

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2024, Parques Nacionales Naturales de Colombia consolidó importantes avances en la declaratoria y ampliación de áreas protegidas, contribuyendo a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Se ampliaron las zonas de protección en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta en 172.458,3 hectáreas para un total de 573.312,6 hectáreas.

Se consolidó un nuevo Parque Nacional Natural, se trata de la Serranía de Manacacías (Meta), 68.030,7 hectáreas mediante Resolución 1287 del 28 de noviembre de 2023. Actualmente, Parques Nacionales Naturales cuenta con un portafolio de 7 procesos para la declaración y ampliación de áreas protegidas del nivel nacional, cuatro procesos de declaratoria de nueva área del nivel nacional: Serranía de San Lucas, Ecosistemas Secos del Patía, Sabanas y Humedales de Arauca y Selvas Transicionales de Cumaribo. Tres procesos de áreas de ampliación del nivel nacional: Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, Parque Nacional Natural Chingaza y Parque Nacional Natural Tatamá.

El ecoturismo se consolidó como estrategia de conservación y de desarrollo local. Durante 2023 y 2024, 2.865.684 visitantes ingresaron a 37 Parques Nacionales, dinamizando economías locales y posicionando a Colombia como destino de turismo sostenible. Programa de Estímulos al Conocimiento de Parques Nacionales Naturales de Colombia busca fortalecer la conservación del patrimonio biocultural de las áreas protegidas de Colombia a través de la generación, uso y apropiación social del conocimiento.