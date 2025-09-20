La Defensoría del Pueblo alerta por homicidios en Arauca. Van 12 en lo que va de septiembre de 2025

Bogotá

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el aumento de la violencia en el departamento de Arauca. Solo en los últimos cuatro días han asesinado a 8 personas. En lo corrido de septiembre han asesinado a 12 personas; y en lo que va del año 2025, 84.

Estos homicidios han ocurrido en los siete municipios del departamento: Tame (24), Arauquita (22), Saravena (16), la ciudad de Arauca (12), Fortul (6), Puerto Rondón (2) y Cravo Norte (2).

Según esta entidad la situación que enfrenta el departamento de Arauca no puede entenderse como hechos aislados, sino como una expresión grave de las dinámicas del conflicto armado interno que persiste en esa zona del oriente del país. El accionar de los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, constituye una infracción directa al derecho internacional humanitario, por lo que atenta contra la población civil la cual goza de protección especial y no puede ser objeto de ataques, amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, entre otras formas victimizantes.

La Defensoría del Pueblo reitera la importancia de implementar de manera integral la Alerta Temprana 011 de 2023, que contiene 5 recomendaciones expresas para enfrentar los factores de riesgo estructurales en Arauca. Estas deben asumirse como una ruta de acción prioritaria, orientada a salvaguardar los derechos humanos y a disuadir el accionar de los violentos.

Además, pide de manera urgente a las autoridades del Estado, en todos sus niveles, asuman su responsabilidad y actúen con decisión, coordinando acciones integrales que permitan garantizar los derechos a la vida, la seguridad y la dignidad de las personas en el departamento de Arauca.