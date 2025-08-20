Orden Público

MinDefensa: Reclutamiento infantil persiste en Guaviare y Arauca pese a reducción nacional

El ministro reveló que en lo corrido del 2025 se ha disminuido el reclutamiento forzado en 46%.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Colprensa.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Colprensa.

Colombia

Durante el Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que en lo corrido de 2025 el país ha logrado una reducción del 46% en los casos de reclutamiento de menores, en comparación con 2024, gracias a estrategias de prevención y a la persecución contra los principales responsables de este crimen.

“Estamos evitando que los niños vayan a la guerra con una estrategia de promoción para la prevención del reclutamiento, pero también yendo detrás de los principales reclutadores de menores, a quienes hemos declarado como objetivos de alto valor”, afirmó el jefe de la cartera.

El ministro afirmó que este año se ha logrado impedir que 247 menores fueran vinculados a grupos armados ilegales, aunque reconoció que la situación sigue siendo dramática en zonas con presencia de comunidades indígenas.

“Encontramos niños indígenas en el Guaviare que fueron llevados por alias Mordisco y que intentaban trasladar hacia Arauca. Es una tragedia”, advirtió.

El ministro Sánchez dijo que recientemente se presentó un combate en el que un menor, armado y enfrentando a la Fuerza Pública, resultó herido. “Afortunadamente lo pudimos recuperar con vida. En medio de esta tragedia, al menos hemos logrado salvar a varios niños de la violencia”, añadió.

El ministro insistió en que el reclutamiento infantil es un crimen de guerra y de lesa humanidad, señalando a las disidencias de las FARC lideradas por alias Mordisco y Calarcá como los principales responsables, seguidos por el ELN y, en menor medida, el Clan del Golfo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad