MinDefensa: Reclutamiento infantil persiste en Guaviare y Arauca pese a reducción nacional

Colombia

Durante el Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que en lo corrido de 2025 el país ha logrado una reducción del 46% en los casos de reclutamiento de menores, en comparación con 2024, gracias a estrategias de prevención y a la persecución contra los principales responsables de este crimen.

“Estamos evitando que los niños vayan a la guerra con una estrategia de promoción para la prevención del reclutamiento, pero también yendo detrás de los principales reclutadores de menores, a quienes hemos declarado como objetivos de alto valor”, afirmó el jefe de la cartera.

El ministro afirmó que este año se ha logrado impedir que 247 menores fueran vinculados a grupos armados ilegales, aunque reconoció que la situación sigue siendo dramática en zonas con presencia de comunidades indígenas.

“Encontramos niños indígenas en el Guaviare que fueron llevados por alias Mordisco y que intentaban trasladar hacia Arauca. Es una tragedia”, advirtió.

El ministro Sánchez dijo que recientemente se presentó un combate en el que un menor, armado y enfrentando a la Fuerza Pública, resultó herido. “Afortunadamente lo pudimos recuperar con vida. En medio de esta tragedia, al menos hemos logrado salvar a varios niños de la violencia”, añadió.

El ministro insistió en que el reclutamiento infantil es un crimen de guerra y de lesa humanidad, señalando a las disidencias de las FARC lideradas por alias Mordisco y Calarcá como los principales responsables, seguidos por el ELN y, en menor medida, el Clan del Golfo.