Incautan licor adulterado en un establecimiento de comercio de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, en un operativo conjunto entre la Alcaldía, la Policía Nacional y el grupo Anticontrabando del Tolima, a bares, gastrobares y establecimientos donde expenden licor las 24 horas fueron encontradas varias botellas aguardiente adulterado.

Durante esta jornada, la Secretaría de Salud Municipal verificó la documentación y norma higiénico sanitaria de estos establecimientos, con el fin de salvaguardar la vida y el bienestar de toda la ciudadanía.

“El objetivo indicado por la señora Alcaldesa es salvaguardar la vida de los ibaguereños y evitar intoxicaciones, problemas hepáticos, renales, ceguera o incluso los fallecimientos que pueden ser acarreados por ingerir licor adulterado”, señaló Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué.

Cabe señalar que se hallaron 11 botellas de aguardiente que se encontraban disponibles para venta y consumo de los ciudadanos, donde posteriormente se realizó el cierre temporal del establecimiento.

Las autoridades de Ibagué anunciaron que continuarán con este tipo de operativos que hacen parte del compromiso por el bienestar y la salud de todos los ciudadanos de cara a los que serán las fiestas de fin de año.