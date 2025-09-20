Gran final de Liga Femenina entre Deportivo Cali y Santa Fe: fecha, hora y dónde seguir

Este domingo 21 de septiembre se jugará el partido de vuelta por la final de la Liga Femenina Colombiana, entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, en su novena edición. Cerrando así con broche de oro el torneo que reunió a 16 equipo de todo el país, en busca de las ganadoras de la estrella correspondiente al 2025.

Es esta ocasión se repite la tercera final entre estos dos equipos. Sin embargo, ‘Las Leonas’ quieren acabar con la mala racha que han tenido cuando se enfrentan al equipo caleño en finales, puesto que, las caleñas ya se impusieron en las ediciones de 2024 y 2021.

⏳ A dos días de la gran final en nuestra casa. 💚 Queremos ver el estadio lleno, te esperamos porque esta final la jugamos todos. 🏆✨



🎟️ Consigue tu entrada en https://t.co/xhDh7cALQw #VamosCali pic.twitter.com/1GIsKh3fAT — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 20, 2025

El compromiso de ida se jugó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital del país, el 14 de septiembre, con un marco espectacular donde asistieron 19.001 espectadores.

Santa Fe se puso arriba en el marcador sobre el minuto 48′ con anotación de la jugadora Katherine Valbuena, lo que le basto para sacar ventaja en el marcador por la mínima diferencia.

Además de ir en busca del título local, estos dos equipos serán la cuota de representación colombiana en la Copa Libertadores Femenina, que se disputara en Buenos Aires, Argentina, a partir del 2 de octubre.

En esta competencia, el conjunto cardenal fue subcampeón en el 2024, tras caer en la final con Corinthians. Las colombianas irán a esta competición con el objetivo de traer el título internacional.

Si el cuadro azucarero gana, igualará a las bogotanas con 3 títulos. Pero sí, por el contrario, la victoria cardenal se mantiene, obtendrá su cuarta estrella en su palmarés y sostendrá la hegemonía en el fútbol femenino colombiano.

Fecha, hora y cómo seguir la final femenina

El compromiso de vuelta entre por la Final de la Liga Femenina entre Cali y Santa Fe, se jugará el 21 de septiembre en el estadio Palmaseca a partir de las 5:00 p.m. El compromiso lo podrá seguir a través de la transmisión en YouTube de Caracol Radio o en el minuto a minuto.