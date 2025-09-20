Gobernadores tienen listo el proceso electoral y piden a los partidos revisar a quiénes les dan aval

El panel: ¿Cuál debe ser la estrategia para triunfar en el 2026? La visión de los expertos y consultores, analizara como realizar una campaña limpia, alejada del populismo y la desinformación. | Foto: Prisa Media Colombia

Los gobernadores que participaron en el Festival de las Ideas de Prisa Media en Villa de Leyva se comprometieron con recursos y apoyo permanente para las elecciones de 2026 y les hicieron un llamado a los partidos políticos.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, dijo que, en coordinación con todas las instituciones, están listos para el proceso electoral.

“El trabajo, la articulación, acompañar también con recursos. Lo hemos dicho, ya la gobernación del meta dispuso recursos, ya le dijimos a alcaldes generar recursos para acompañar a la Registraduría en todo ese proceso de logística, pero también garantizar a los jurados y a los votantes pedagogía para que entiendan”.

En ese mismo sentido se pronunció el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

“Aquí debe haber una corresponsabilidad de todos los que participamos en generar garantías para que haya unas elecciones libres y, por supuesto, en donde las economías asociadas a la violencia y los actores de la violencia no se metan en la democracia para unas elecciones libres”.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, habló de un tema muy importante, pararles bolas a las alertas tempranas.

“Esa articulación también debe existir en las alertas tempranas que se emitan desde cada uno de los territorios y que se den a conocer a la Defensoría del Pueblo, que se den a conocer a la Procuraduría General de la nación. Tenemos una responsabilidad inmensa y esa responsabilidad está en que el proceso electoral en el 2026 se lleve a cabo y se lleve a cabo de manera transparente”.

Los gobernadores le enviaron un mensaje a los partidos políticos que son los que dan los avales.

La mandataria del Meta, Rafaela Cortés, pidió que vigilen a qué candidatos llevan a las elecciones.

“Que no se nos vaya a olvidar el tema de los partidos. Juiciosos con los avales a unos candidatos que puedan tener algunas conexiones con grupos ilegales que quieran llegar al Congreso, donde legislamos y donde hacemos las leyes para el país”.

Así mismo, dijo el gobernador, Luis Alfonso Escobar que tengan cuidado con los dineros con los cuales se apoyan candidatos en las regiones.

“Para evitar que las violencias se metan en las regiones en el centro del país, quienes tienen los partidos entiendan una cosa y es que tienen que hacer una vigilancia, extremadamente exhaustiva para que quienes vayan en sus listas al Senado y a la Cámara tengan la garantía de que no van a estar ligados a economías ilegales o a financiación con recursos de estas economías ilegales que se mueven en las regiones”.