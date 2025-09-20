Fuerza Pública decomisa cargamento de marihuana en Pitalito y evita su salida al exterior

Neiva

En un trabajo coordinado entre tropas del Batallón Magdalena de la Novena Brigada y uniformados de la Policía Huila, se logró la incautación de 1.3 toneladas de marihuana en zona rural de Pitalito. El estupefaciente estaba camuflado en un furgón, que fue detenido en un puesto de control vial instalado en la vereda Versalles.

coronel David Durán Olarte, comandante Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena, comentó que “el hallazgo se produjo gracias a la inspección detallada realizada al vehículo, donde las autoridades detectaron una pared doble en la parte delantera. En ese espacio se encontraban escondidas quince lonas que contenían el cargamento ilícito, cuyo valor supera los 800 millones de pesos en el mercado negro”.

El conductor del automotor, quien cubría la ruta Popayán-Florencia, fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía. El hombre deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Según el Ejército, la marihuana tenía como destino final países de Suramérica, donde pretendían triplicar sus ganancias. Con esta operación se afecta de manera directa a los grupos armados organizados residuales, que buscan sostener sus finanzas a través del narcotráfico.