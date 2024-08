5 planes para hacer en Zipaquirá, además de las minas de sal: ¿Cuánto costaría?

Colombia cuenta con más de mil municipios que ofrecen una opción turística para todos los que quieren recorrer cada parte del país y dejarse cautivar con las diferentes culturas. Uno de ellos es Zipaquirá, ubicado a 49 kilómetros de Bogotá y a 117 kilómetros de Tunja.

Su plan más destacado a nivel nacional e internacional es su Catedral de Sal, también conocida como “la mina de sal” o “las salinas”. Desde la Alcaldía de Zipaquirá mencionan que este lugar insignia ha sido “visitado por personas de todas partes del mundo, de diferentes credos religiosos y costumbres; incluso por presidentes de varios países a lo largo de décadas y por personas de la realeza de naciones monárquicas”.

Sin embargo, este no es único plan. Acá le contamos lo que puede realizar en la ‘Ciudad de la sal’:

1. Llegar en el Tren Turístico de la Sabana

El primer plan imperdible es llegar de Bogotá a Zipaquirá en tren, un medio de transporte que cientos de personas no conocen más allá de los libros y la historia, cuando fue el más importante desde principios del siglo XX hasta finales de los años setenta en Colombia. En 2024 estas son las tarifas para ida y vuelta:

Adulto (13 -59 años): $78.000

Adulto mayor (>60 años): $73.000

Niño (3-12 años): $73.000

Los niños menores de 3 años no pagan.

Si las boletas se compran a través de la página web Tuboleta las compras tienen un recargo de servicio de $6.000 por pasaje y de localización de $8.000 por el total de la compra.

2. El Cerro del Zipa

Está situado al occidente de la plaza principal del municipio, es el más alto de los que rodean a la ciudad y en sus entrañas está el banco de sal, cuyas reservas se calculan que durarían más de 200 años.

Allí se pueden realizar caminatas ecológicas sin ningún costo.

3. Reserva Don Benito

Se pueden hacer actividades de senderismo y observación de fauna y flora a una altura de 3400 metros sobre el nivel del mar por un sector del Páramo de Guerrero. El plan dura de 5 a 7 horas, según Tripadvisor queda a solo 15 kilómetros del casco urbano de Zipaquirá.

Pueden ir las personas de 12 a 60 años, pero no está disponible siempre. Algunas agencias pueden cobrar de 50 a 70 mil pesos y tienen incluidos el transporte desde en centro del municipio ida y vuelta, más botella de agua.

4. Plaza del Minero

Es un anfiteatro semicircular, rodeado por 40 palmas de cera, donde se encuentran 2 grandes obras, “la primera es una talla en piedra que muestra a los indígenas haciendo tareas de minería, esta fue realizada por el Maestro zipaquireño, Miguel Sopó Duque; la segunda obra es el Monumento al Minero, hecho en acero por el maestro Alfredo Arújo Santoyo. Este escenario puede llegar a albergar a cerca de 3.000 personas”, explican desde la Catedral de Sal.

5. Parque Finkana

Se dedican al entretenimiento familiar, donde se combina la educación y el contacto con la naturaleza. Se pueden ordeñar vacas, alimentar cerdos, ovejas, gallinas; interactuar con conejos y pasear en pony, burro o caballo.

Los horarios son sábados, domingo y festivos de 10:00 a.m. – 5:00 p.m. Sin embargo, el precio no está se ve en la web y en Tripadvisor no tiene buena calificación, ni comentarios.