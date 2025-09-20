Coscuez S.A. suspende operaciones en mina de esmeraldas por crisis de seguridad en Boyacá

La multinacional Fura Gems señala que no es cierto que se esté hostigando a los mineros tradicionales de San Pablo de Borbus, Boyacá / Foto: Suministrada / Felipe Orozco

La empresa Coscuez S.A., titular del contrato de concesión minera 122-95M en San Pablo de Borbur (Boyacá) y parte del grupo Fura Gems, solicitó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) la suspensión temporal de sus operaciones, alegando fuerza mayor. Según la compañía, bloqueos, incursiones armadas y minería ilegal han ocasionado pérdidas millonarias, riesgos de seguridad y afectación a la economía local. En las últimas semanas, se reportaron agresiones a trabajadores, hurto de material esmeraldífero y la muerte de dos personas dentro del título minero, pese a las solicitudes previas de apoyo y amparos administrativos emitidos por la ANM.

La empresa pidió de manera urgente el acompañamiento del Ejército, la Policía y la Dirección de Carabineros para salvaguardar vidas, infraestructura y recursos minerales del Estado. Coscuez S.A. informó que durante la suspensión adoptará medidas administrativas, operativas y financieras para proteger la mina y reiteró su compromiso con la legalidad, las comunidades locales y el diálogo con las autoridades. La compañía aseguró que ha invertido más de $480.000 millones en modernización, empleo y proyectos sociales en Boyacá, y mantiene su interés en seguir apostando por una minería formal y sostenible en la región.