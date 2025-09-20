Claudia López desde Boyacá: “Propongo tres grandes acuerdos para sacar a Colombia adelante”

Tunja

En su paso por Boyacá, la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López aseguró que ya ha recogido 650 mil firmas para inscribirse como candidata independiente en las elecciones de 2026. En diálogo con Caracol Radio, la dirigente destacó el respaldo recibido en la región y planteó lo que ha denominado sus tres grandes acuerdos nacionales para transformar el país.

“Ya llevamos 650 mil firmas, nos ha ido muy bien. Aprovecho para darle un abrazo a toda la gente de Boyacá que nos ha firmado. Aquí tenemos voluntarios que nos están ayudando”, señaló López, quien recorre Colombia en una casa rodante con el movimiento Imparables.

Críticas a la infraestructura vial

Durante su visita, la precandidata criticó con dureza el mal estado de las carreteras que comunican a Boyacá con Santander y al norte del país.“Esta es la vía más importante, la que sale de Bogotá a Boyacá, Santander y hasta el Caribe. Es un concurso de huecos. Tiene entre seis y ocho peajes y está en muy mal estado. O se están robando la plata o la están desviando para otra región, pero aquí no se invierte lo que se recauda”, advirtió.

López recordó que el trayecto entre San Gil y Tunja le tomó cerca de ocho horas. “Cuando era joven uno llegaba en ese mismo tiempo hasta Bucaramanga. Hoy la situación es increíble y vergonzosa. Por eso vamos a apretar tuercas en Invías y exigir transparencia”, afirmó.

Propuestas: tres acuerdos para Colombia

Claudia López centró su mensaje en tres pactos que, asegura, marcarán su programa presidencial:

Defensa de la industria boyacense y el agro

Acuerdo social.“Lo primero es recuperar el sistema mixto de salud que nos salvó durante la pandemia. Necesitamos que a la gente le vuelvan a entregar sus medicamentos y a dar sus citas médicas. También propongo un millón de becas de educación superior para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, además de 800 mil viviendas que generen empleo y bienestar para las familias”, explicó. Acuerdo por la seguridad y la justicia.“Colombia no puede seguir dándole gabelas a los criminales. A las mafias se las enfrenta con fuerza, inteligencia, tecnología y una Fiscalía antimafia que les quite la plata. Cero estatus político para quienes se lucran de la violencia. Vamos a construir más cárceles y fortalecer a la fuerza pública”, aseguró. Acuerdo por el desarrollo regional sin corrupción.“Ese centralismo corrupto empobrece a las regiones. La plata de las vías se la roban para comprar congresistas y no queda desarrollo. En mi gobierno la planeación será regional: alcaldes y gobernadores, no congresistas intermediarios, decidirán los proyectos. Y todo será público y transparente para que la gente escoja qué obras se hacen con sus impuestos”, enfatizó.

La precandidata visitó la siderúrgica de Paz del Río, a la que calificó como “orgullo nacional”.“En Boyacá están tres de las cinco siderúrgicas de Colombia. No las vamos a dejar acabar. Proteger la industria es clave para generar empleo y fortalecer la economía campesina”, afirmó.

También insistió en un modelo de apoyo al agro inspirado en la Federación de Cafeteros.“Necesitamos asistencia técnica, crédito y precio de compra garantizado no solo para el café, sino para productos como la uchuva, la papa, la cebolla o los arándanos. Hoy todo campesino tiene un celular: por ahí podemos planear la producción y evitar que se quiebren por sobreoferta”, propuso.

La precandidatura presidencial @ClaudiaLopez estuvo en @CaracolRadioTun hablando de su recorrido por #Boyacá y otros departamentos y señaló que ya lleva 650.000 firmas. pic.twitter.com/5pIiIeZCOJ — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 19, 2025

Relación con Estados Unidos

Sobre la descertificación de Colombia por parte de EE. UU., López fue tajante:“El primer descertificado debería ser Estados Unidos, que es el mayor consumidor de cocaína del mundo. Es bastante odioso que nos pongan la carga cuando allá se la siguen consumiendo. Pero también fue equivocada la respuesta del presidente Petro, porque al final los platos rotos los terminamos pagando los colombianos”.

López pidió un nuevo enfoque internacional contra las drogas:“Estados Unidos debe fijarse metas de reducción de consumo y financiar la persecución de la cocaína y los precursores químicos que entran por sus fronteras. Aquí necesitamos la policía y el ejército para enfrentar a los grupos que extorsionan y reclutan niños, no para hacerle el trabajo a los gringos”, sentenció.

“No me he torcido ni me voy a torcer”

La precandidata también se refirió a su renuncia al Partido Verde, señalando que la colectividad fue cooptada por la corrupción.“Renunciamos porque la ola verde terminó en contratos y politiquería. Yo no me he torcido nunca ni me voy a torcer. Manejé la chequera más grande de Colombia, la de Bogotá, y la usé para servir, no para montar una estructura política. Aquí lo que ha quedado demostrado es que al que tiene precio se lo encuentran. A mí no”, afirmó.