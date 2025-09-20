Autoridades desmantela red de minería ilegal en Caquetá y captura a siete implicados

Neiva

Se logró desarticular un complejo de minería ilegal en las riberas del río Caquetá. El operativo se desarrolló en los municipios de Curillo y Solita, donde fueron capturadas siete personas vinculadas a estas actividades ilícitas. Con esta intervención se busca frenar la expansión de economías ilegales que alimentan estructuras criminales.

La ofensiva permitió ubicar varios puntos de extracción ilegal de oro de aluvión, donde se inutilizaron dragas y maquinaria que estaban contaminando el afluente con mercurio y combustibles. Estas prácticas generaban un grave impacto ambiental, poniendo en riesgo la biodiversidad de la Amazonía y la salud de las comunidades ribereñas. La acción representa un golpe directo contra las cadenas de explotación ilegal de recursos naturales.

En Solita y tres en Curillo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Foto Ejercito Nacional. Ampliar

Según el Brigadier General Luis Fernando Salgado Romero, comandante de la Sexta División del Ejército, expreso que “Los detenidos, cuatro en Solita y tres en Curillo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, contemplado en el artículo 332 del Código Penal. De esta manera, las autoridades continúan cerrando el cerco contra las estructuras dedicadas a financiarse mediante actividades extractivas ilegales”.

De acuerdo con información de inteligencia, la operación afecta directamente a las finanzas del grupo armado residual conocido como GAO-r “Raúl Reyes”. Bajo el mando de alias Miller, estas redes criminales mantenían la minería ilegal como fuente principal de ingresos para adquirir armamento y sostener sus acciones delictivas en el sur del Caquetá y zonas aledañas.