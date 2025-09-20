Autoridades blindan a Cúcuta durante el fin de semana de amor y amistad

Operativos adelantados por la Policía Metropolitana en el centro de Cúcuta. / Foto: MECUC.

Cúcuta

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, aseguró que las autoridades, tanto ejército como policía, ya están con su dispositivo listo para brindar seguridad durante este fin de semana de amor y amistad.

Destacó que durante estos días se adelantará inteligencia para evitar algún tipo de alteración en establecimientos comerciales.

“Estamos en consejos de seguridad, convencidos que las acciones que hemos venido tomando para este tipo de fechas especiales, nos van a seguir dando resultados” dijo Acevedo.

Agregó que la clave está en pie de fuerza de las autoridades en las calles y a su vez, toda la inteligencia, para identificar los actores que están provocando alteraciones en las diferentes comunas.

Se espera que el comercio, durante este fin de semana, tenga un aumento del 20% en sus ventas, mientras los restaurantes y bares preparan sus establecimientos para una asistencia masiva de clientes.

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, aprovechó la oportunidad para pedirle a toda la ciudadanía un comportamiento ejemplar durante este fin de semana.