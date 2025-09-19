Usuarios de Coosalud EPS en Cartagena se quejan por retrasos en entrega de medicamentos

En el centro comercial Olaya Plaza de Cartagena bajo la operación de la empresa Global Health Group (GHG), Coosalud EPS realiza el suministro de medicamentos a sus afiliados, sin embargo, existen quejas principalmente por los denominados “pendientes”, que son los fármacos cuya fecha de entrega es reprogramada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La entidad que fue intervenida administrativamente por la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia el pasado 22 de noviembre de 2024, según los afectados, en ocasiones no está cumpliendo con el 100% de lo autorizado por los galenos en las órdenes médicas, situación que representa a los pacientes asumir costos en droguerías particulares, donde muchas veces no se cuenta con el dinero.

En diálogo con Caracol Radio, Noelys Guzmán, aseguró que no le ha ido bien porque necesita un medicamento importante y le dijeron que no lo hay. “Ellos tienen un sistema de pendientes, y en Coosalud me dijeron que los pendientes no tienen fecha de caducidad; aquí llega uno a reclamar los pendientes después de cierto tiempo y dicen que se venció. Ya no sabemos qué hacer porque en esta farmacia casi nunca hay medicina”, destacó la afectada.

Lo que agregaron varias personas consultadas, es que si bien las instalaciones del contratista se encuentran en buen estado, lo más importante es retornar a casa con la medicación completa, y en las cantidades establecidas por los médicos generales y especialistas.

Por su parte, desde la EPS no se han conocido respuestas sobre el particular.