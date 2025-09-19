UNICEF lanza alerta global: los recortes en educación amenazan el futuro de millones de niños

A principios de septiembre, UNICEF sacó un análisis sobre el futuro panorama de la educación en el mundo, en el que encontró que los recortes de ayuda internacional podrían dejar sin escolaridad a 6 millones de niñas y niñas en el para el año 2026.

El fenómeno comenzó a notarse con fuerza en 2023, cuando al menos 3 gobiernos tradicionalmente donantes redirigieron sus presupuestos hacia áreas como defensa, reduciendo significativamente sus aportes a programas educativos internacionales. El impacto estimado es de una reducción de más de 3.200 millones de dólares en los próximos dos años, lo que representa un retroceso peligroso en los esfuerzos globales por garantizar el derecho a la educación.

En Caracol Radio, conversamos con Catalina Duarte, especialista en educación de UNICEF y Personaje de la Semana, para conocer más detalles de este análisis y cómo impactaría a Colombia este fenómeno en la educación.

¿Qué significa este recorte para Colombia?

Aunque la advertencia de UNICEF tiene alcance global, sus efectos ya se sienten en Colombia. Duarte explicó que antes de la pandemia el país registraba una matrícula de aproximadamente 10 millones de estudiantes, pero hoy hay menos de 9 millones en el sistema educativo público y privado.

Además, se estima que al menos 900.000 niños, niñas y adolescentes estarían por fuera del sistema escolar en 2024. Solo en el último año, 335.000 estudiantes abandonaron sus estudios y otros 725.000 repitieron el año.

“Cuando un niño sale del sistema educativo, no solo pierde acceso a conocimiento. Está perpetuando un ciclo de pobreza”, afirmó Duarte.

¿Y el presupuesto nacional no alcanza?

En Colombia, el presupuesto para educación alcanzó este año una cifra récord de 79,2 billones de pesos, pero según Duarte, la mayor parte de esos recursos se destinan a funcionamiento, es decir, pago de nóminas y mantenimiento de sedes. Solo una pequeña porción se invierte realmente en mejorar la calidad educativa.

“Estamos manteniendo el carro, pero no necesariamente mejorándolo. No basta con tener un presupuesto alto si no se traduce en transformación real”, enfatizó.

¿Qué hacer ante esta crisis?

UNICEF reconoce que los gobiernos tienen un rol clave, pero insiste en que la solución debe ser colectiva: involucra a sociedad civil, sector privado, donantes, cooperantes y ciudadanía. La organización hace un llamado a revalorizar la educación como un derecho fundamental y como una herramienta que, a largo plazo, salva vidas y construye sociedades más justas.

“Es urgente entender que la educación también salva vidas. Quizás no de forma inmediata como en una emergencia médica, pero sí en el mediano y largo plazo, rompiendo desigualdades estructurales”, dijo Duarte.

Aunque no se espera una reversión inmediata de los recortes internacionales, UNICEF apuesta por generar conciencia pública para recuperar la inversión y evitar que millones de niños y jóvenes queden por fuera de las aulas.