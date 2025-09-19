Shakira rompe récord con 12 conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros

Ciudad de México, 19 de septiembre de 2025. Shakira hizo historia al cerrar con broche de oro su serie de 12 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Cada noche fue sold out, con 65 mil asistentes por fecha, sumando un total de 780 mil boletos vendidos, según cifras de OCESA.

La artista colombiana se convirtió en la primera en lograr tantas presentaciones de una misma gira en el recinto, dejando una huella social, económica y emocional sin precedentes. “Ni en mis mejores sueños”, dijo Shakira al despedirse del público mexicano en su última noche.

La velada final incluyó sorpresas como la participación de Gale, Danna cantando Soltera junto a Shakira, y el acompañamiento del Mariachi Gama 1000. Cada concierto fue una celebración de la música, la unión y la latinidad, con un público vibrando al unísono.

Además de Ciudad de México, la gira pasó por Guadalajara, Monterrey, y sorprendió al incluir ciudades como Tijuana, Puebla, Torreón, Querétaro, Hermosillo y Chihuahua, reafirmando la conexión especial de Shakira con México.