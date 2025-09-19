Al CampoAl Campo

Sector papero recibe alivios financieros por desplome en precios

Finagro y Banco Agrario han llevado a cabo jornadas de aplicación de alivios en Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.

Productores de papa. Cortesía: Colprensa

El Ministerio de Agricultura y Finagro y el Banco Agrario viene cumpliendo con el programa de alivios financieros a los productores de papa que resultaron afectados por los bajos precios de los productores en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia Norte de Santander y Cauca.

Se informó que en las últimas cuatro semanas, Finagro y el Banco Agrario han llevado a cabo 14 jornadas de alivios financieros, a través de los cuales se han celebrado acuerdos de recuperación y saneamiento de deudas con la condonación de hasta el 100% de interés y 80% de capital a los campesinos, campesinas y productores que se encontraban en mora en sus obligaciones que habían sido respaldadas con la garantía del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

El ministerio reveló que a la fecha se han atendido directamente en las zonas de producción a más de 200 productores agropecuarios en Subachoque, La Calera, Carmen de Carupa, Villapinzón, Pasca, Une y Sibaté (Cundinamarca), Chitagá y Pamplona (Norte de Santander), El Carmen de Viboral y La Unión (Antioquia), Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán (Cauca), ofreciendo facilidades y alternativas de solución a los productores agropecuarios del sector de la papa.

“Esta es una muestra de que este Gobierno, el de la Reforma Agraria, también es el del diálogo y la escucha. Nos sentamos con el sector papicultor para pactar unos compromisos, y son esos compromisos los que estamos cumpliendo gracias al trabajo mancomunado del conjunto del sector Agricultura. Le cumplimos, con Página 2 de 3 dignidad, a uno de los sectores más importantes para nuestra seguridad alimentaria y este es un gran paso en ese propósito de fortalecer la cadena”, indicó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

