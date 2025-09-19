Santander: 4 municipios en alerta por deslizamientos debido a fuertes lluvias
De acuerdo al IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, las precipitaciones seguirán a lo largo de este 19 de septiembre.
Bucaramanga
En el departamento de Santander, en las últimas horas se han registrado fuertes lluvias, por lo que los municipios de Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Vélez están en alerta roja por deslizamientos de tierra.
La Oficina de Gestión del Riesgo del departamento hace un llamado a la comunidad para prevenir tragedias en estos municipios, ante posibles crecientes súbitas y derrumbes en vías principales.
De acuerdo al IDEAM, las lluvias continuarán a lo largo de este viernes, 19 de septiembre de 2025.