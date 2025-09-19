Santander: 4 municipios en alerta por deslizamientos debido a fuertes lluvias

Bucaramanga

En el departamento de Santander, en las últimas horas se han registrado fuertes lluvias, por lo que los municipios de Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Vélez están en alerta roja por deslizamientos de tierra.

Ampliar

La Oficina de Gestión del Riesgo del departamento hace un llamado a la comunidad para prevenir tragedias en estos municipios, ante posibles crecientes súbitas y derrumbes en vías principales.

De acuerdo al IDEAM, las lluvias continuarán a lo largo de este viernes, 19 de septiembre de 2025.