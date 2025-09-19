Reforma Pensional: López reconoce que no hubo quórum decisorio en sesión donde se subsanaron vicios

Congreso

El presidente de la Cámara de Representantes, el congresista de La U Julián López, envió el informe a la Corte Constitucional con el que notifica la aprobación de las actas de las sesiones en las que se subsanaron los vicios de trámite de la Reforma Pensional, que había sido devuelta por el alto tribunal.

“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, fue el mensaje del parlamentario.

En dicho informe, López señaló que mientras que la sesión del sábado 27 de junio contó con quórum decisorio, porque estaba más de la de los representantes presentes, en la sesión del domingo 28 solo hubo quórum deliberatorio.

Si bien el parlamentario asegura que ambas actas de fueron aprobadas, desde la oposición cuestionan esta declaración. La representante Katherine Miranda aseguró que “el acta 256 con la que el presidente de la Cámara certifica la convocatoria y el anuncio de la reforma pensional carece de validez. Allí se afirma que el 27 de agosto la reforma fue aprobada con 76 votos, cifra que no constituye cuorum decisorio. Lo más grave es que esa misma votación, con prácticamente los mismos resultados, ya se había dado el 30 de julio, el 5 y el 20 de agosto”.

La congresista del Partido Verde aseguró que “si realmente tuviera validez la votación, como lo argumenta el presidente de la Cámara, ¿por qué entonces se puso a consideración en cuatro oportunidades con idénticos resultados? Esto evidencia un claro vicio de procedimiento”.

Inclusive, Miranda considera que el presidente de la corporación podría haber incurrido en un delito: “lo más grave aún, el documento final enviado por el presidente de la Cámara hoy posiblemente constituye un delito en falsedad en documento público y puede abrir la puerta a sanciones disciplinarias. La Corte Constitucional ya conoce que esas votaciones se repitieron tres veces antes con los mismos resultados”.

La Corte Constitucional será la encargada de analizar los documentos enviados y determinar si la Reforma Pensional del Gobierno Petro es exequible y, por ende, puede entrar en vigencia.