Por alteraciones de orden público, decretan ley seca y toque de queda en la Mesa Cundinamarca

Fuertes alteraciones de orden público que se presentaron en las últimas horas en el municipio de La Mesa Cundinamarca, donde se registraron enfrentamientos entre unidades del UNDEMO de la Policía Nacional, comerciantes y habitantes de la región.

Cabe recordar, que cientos de personas del municipio bloquearon las calles como protesta por la implementación de las zonas de estacionamiento regulado y los cambios de sentido de las vías, mientras la malla vial se encuentra en pésimo estado.

Por tal motivo, la alcaldía municipal de la Mesa expidió el Decreto 085 de 2025 con el que impuso varias medidas de orden público. La primera de ellas es la restricción de toque de queda para menores de edad, que comenzó este jueves 18 de septiembre a las 11:00 de la noche y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del viernes 19.

Esta misma medida se aplicará desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre en el mismo horario. Además, se estableció Ley Seca, prohibición de parrillero en moto entre el 18 y el 21 de septiembre, y jornada laboral a puerta cerrada en la administración municipal para este viernes 19 de septiembre.

El decreto incluye excepciones para garantizar la atención en salud, emergencias, transporte de carga esencial, servicios públicos, fuerza pública, medios de comunicación, vuelos programados y emergencias veterinarias, entre otras.

#CUNDINAMARCA A esta hora unidades del UNDEMO de la Policía Nacional, dispersan una manifestación en el municipio de la Mesa Cundinamarca

Los bloqueos por habitantes y comerciantes de la región, ya completan más de 48 horas, en rechazo a los cambios viales y las zonas de parqueo… pic.twitter.com/idc4KBcSLh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 19, 2025

La alcaldesa de La Mesa Laura Marcela Londoño, dijo en Caracol Radio:

“Son varias situaciones que se unieron. En el marco del diálogo los manifestantes propusieron seis puntos importantes, pero hay dos que son los más álgidos y de mayor preocupación. Uno de ellos es el cambio de sentidos viales y las zonas de estacionamiento regulados (…) Esto inició como una manifestación pacífica por el municipio, pero ya se llegó a las vías de hecho y los bloqueos en la vía principal, en la vía Nacional”

Frente a estos puntos Londoño indicó que sí se ha disminuido la cantidad de vehículos que circulan por la mesa. En cuanto a las zonas de estacionamiento regulado es un contrato que viene de la administración anterior, desde 2022. Además, está firmado durante once años, con una tarifa elevada en la cual un 80% es para el operador y el restante 20% es para el municipio.