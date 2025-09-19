Policía refuerza controles por celebración de Amor y Amistad en municipios de Bolívar

Cartagena

Para que el Día del Amor y la Amistad florezca como un jardín de besos y abrazos, en lugar de marchitarse en un campo de riñas e inseguridad, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar desplegará un escudo protector con más de 615 efectivos a lo largo y ancho de la jurisdicción.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La institución informó que ha dispuesto a los uniformados, quienes estarán desplegados en los 34 municipios y siete corregimientos de la Policía de Bolívar, para fortalecer las actividades de prevención, control y disuasión en los establecimientos abiertos al público y en las vías, con un servicio volcado a las calles.

La Seccional de Tránsito y Transporte también estará vinculada, realizando diferentes campañas de prevención y acompañando a los diferentes actores viales al ingreso y salida en nueve áreas de prevención en los ejes viales de la vía al Mar, Cordialidad, Turbaco, Gambote, Calamar, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Mompox y Magangué.

Las siguientes son recomendaciones que da la Policía Nacional en el departamento de Bolívar para evitar ser víctimas de hechos de inseguridad:

* No dejar abandonados sus elementos, especialmente en lugares de concentración de personas como centros comerciales, parques, balnearios o restaurantes.

* Al retirar dinero, adopte medidas de autoprotección, y si va a retirar grandes sumas de dinero, recuerde que la Policía Nacional realiza acompañamiento de forma gratuita.

* Si va a consumir licor, hágalo con moderación y en lugares de su entera confianza.

* Si se presenta alguna discusión producto del consumo del licor, resuélvala a través del diálogo.

* Desconfíe de bebidas con precios más bajos. Consuma licor en sitios reconocidos, toda vez que, para estas fechas, se incrementa la venta de licor adulterado.

* Si necesita ayuda o denunciar cualquier actividad delictiva o sospechosa, llame a la línea gratuita 123 o al celular de la patrulla de vigilancia de su jurisdicción, en donde profesionales de policía lo atenderán, garantizando absoluta reserva.