Pasto recibe a Santa Fe por Liga colombiana: conozca fecha, hora y cómo seguir el partido

Continúa la Liga Colombiana, durante este fin de semana se disputará la jornada 12 del campeonato. Este sábado 20 de septiembre se enfrentarán Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe en el estadio Departamental Libertad, en la capital nariñense, al sur del país, ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres.

Aunque ambos clubes saldrán en busca del triunfo para mejorar su posición en la tabla, sus actualidades en el fútbol colombiano son muy distintas. Los dirigidos por Jorge Bava, son octavos con 16 unidades, vienen de ganarle 2-0 a Unión Magdalena, en la jornada anterior, con anotación del Emmanuel ‘Turro’ Olivera y Christian Mafla. Si bien una derrota los podría dejar por fuera del grupo de los ocho, Santa Fe volvió a ganar tras cuatro jornadas sin conseguirlo.

Por su parte, el equipo nariñense está en la parte baja de la tabla, son decimoctavos con 9 puntos y necesitan empezar a sumar de a tres para salir de allí. En la última jornada perdió 2-1 como visitante ante Deportivo Cali, siendo su segunda derrota en línea.

En los antecedentes recientes de los últimos 15 duelos entre estos dos equipos, el equipo bogotano ha ganado 8 compromisos, han empatado en dos oportunidades, mientras que Pasto se queda con 5 triunfos. Aunque en las estadísticas Santa Fe es superior, Pasto suele complicarle el resultado en la capital nariñense.

El partido entre Deportivo Pasto se jugará el 20 de septiembre a las 6:20 p.m. El será dirigido por el árbitro central será Diego Ulloa de la del Valle del Cauca, podrá seguir el compromiso en la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto.