Pablo Alborán la voz del pop en español vuelve a Colombia

Pablo Alborán vuelve con fuerza a Colombia, tras el anuncio de su esperada vuelta a los escenarios, llega a Bogotá el 14 de marzo del 2026 al Movistar Arena. El anuncio se da junto con el lanzamiento de su sencillo “Clickbait” (el primer adelanto de su próximo álbum KM0, que verá la luz el 7 de noviembre). Desde entonces, el artista ha compartido otros temas incluidos en este nuevo proyecto, como la balada “KM0” y su más reciente single “Vámonos de aquí”, que reflejan la madurez y frescura sonora que marcarán esta nueva etapa de su carrera.

El Global Tour llevará a Pablo Alborán por más de 30 ciudades en América, Europa y Estados Unidos, con paradas confirmadas en España, Portugal, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. En cada show, el cantante no solo presentará sus grandes éxitos, sino también las canciones inéditas de KM0, en un formato íntimo. “Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música”, expresó Alborán durante la rueda de prensa de lanzamiento en Madrid.

Cortesía: Pablo Alborán - Breakfast Live Ampliar

En 2023, Bogotá fue escenario de un concierto inolvidable dentro de la gira La Cuarta Hoja, donde Pablo Alborán combinó sus clásicos con nuevas canciones en una atmósfera cercana y emotiva. Ahora, el artista regresa con una propuesta renovada: un tour que incorpora sonidos innovadores, temáticas contemporáneas y la promesa de un espectáculo a la altura de la espera.

Con seis álbumes de estudio y dos en vivo, Alborán se ha consolidado como uno de los referentes más admirados del pop en español. Ha sido nominado en múltiples ocasiones a los Latin Grammy, ha ganado premios como los Goya (por Palmeras en la nieve en 2016), y en 2025 recibió la Medalla de Andalucía de las Artes.