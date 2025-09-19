Nueva EPS implementa nueva herramienta para control de facturas, bajo la lupa de la Supersalud

La Superintendencia de Salud anunció que Nueva EPS inicia un nuevo control con la auditoría a las facturas y cuentas médicas, a través de una firma especializada en esta gestión, con la herramienta denominada Factramed.

Se trata de un mecanismo de auditorías que son complementarias a las que ya se realizan en los procesos médicos asistenciales en prestadores.

En la nueva herramienta ya fueron capacitados 4.000 prestadores y tienen cobertura 321 IPS de nivel nacional.

“Es un sistema de información para la gestión de facturas que permite iniciar un nuevo control, el de la auditoría de las facturas y cuentas médicas. Estas auditorías son complementarias a las que ya se vienen realizando los procesos médicos asistenciales por parte de la Nueva EPS”, explicó el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano.

Con tres medidas cautelares y cambios de agente interventor en el último año, continúa la estabilización de giros a prestadores, públicos y privados. Hasta el momento, la EPS se ha reunido con 335 prestadores y 141 más en las mesas técnicas de la Supersalud para avanzar en esta tarea.

El superintendente además dijo que no es cierto que la Nueva EPS esté en un proceso de deterioro progresivo. “Las cifras no revelan el deterioro, sino la magnitud del problema que hay que resolver.”