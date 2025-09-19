Más de tres mil policías garantizarán la seguridad durante Amor y Amistad en Cartagena

Cartagena

Con un mensaje dirigido a todas las familias cartageneras, turistas y visitantes, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena redoblarán esfuerzos para que en materia de prevención se reduzcan las muertes por hechos de intolerancia, en la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Desde puntos de afluencia masiva de personas, los funcionarios de la Policía Nacional entregan volantes y brindan recomendaciones puntuales a los ciudadanos, para que, en estas festividades de Amor y Amistad, reine la calma, la mesura, la sana convivencia, evitando los enfrentamientos entre vecinos, familiares y amigos.

Asimismo, se contará con un dispositivo de más de 3 mil hombres y mujeres, quienes tendrán dedicación exclusiva en el despliegue de actividades relacionadas con la tranquilidad y protección de los habitantes de la metropolitana, y en aras de prevenir la comisión de hechos delictivos y conductas que afecten el desarrollo de la celebración.

En este sentido ha preparado un decálogo con recomendaciones para que la comunidad adopte buenos comportamientos en la celebración de las mencionadas fiestas de Amor y Amistad.

La campaña hace énfasis en que se debe poner en práctica el valor de la tolerancia, ser muy comprensivos, pacientes y transigentes.

“En este mes de Amor y Amistad, disfrute con los seres que tanto ama, resuelva sus diferencias a través del diálogo”, propone la Policía Nacional a la comunidad.

Estas son las observaciones que se recomienda poner en práctica:

Celebrar la fiesta en amistad

Si va a ingerir bebidas embriagantes, no se exceda, evite ser protagonista de riñas en establecimientos o en vía pública.

Respetar a la pareja

Disfrute los buenos momentos con su pareja, no le de malos tratos, esto puede conducir a la violencia o agresiones físicas, destruyendo su relación.

Ser un buen amigo

Valora a las personas que siempre están a tu lado apoyándote, son tus amigos, evita discusiones innecesarias, puedes incurrir en escándalos en la vía pública.

Soy legal

Tu familia te espera en casa, evita el uso de armas cortopunzantes o de fuego, puedes verte involucrado en provocaciones que se convierten en delitos y puedes perder tu libertad.

Colaborar con la autoridad

Si observa personas portando armas de fuego, armas blancas, o comportamientos que pueden terminar en riñas, informe de inmediato a la Policía Nacional a través de la línea telefónica de emergencias 123.

Sé respetuoso

Acepta y valora a los demás, escucha las opiniones y resuelve las diferencias de forma pacífica.

Si va a tomar no maneje

En la celebración del Amor y la Amistad no combine el alcohol con la gasolina, siempre busque un conductor elegido o pida un taxi.

Sea un buen vecino

No participe de conductas inadecuadas, si va a departir con su familia utilice el equipo de sonido con un volumen moderado, respete el descanso de sus vecinos.

Sea educado

Fomente la cultura y el civismo para vivir en comunidad, utilizando las palabras: muchas gracias y por favor.