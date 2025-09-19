Personería de Bogotá lanza alerta por quemados con bioetanol en la ciudad

Colombia.

Según el más reciente informe emitido por el Ministerio Público, el combustible se está utilizando para calentadores y chimeneas domésticas, generando graves incidentes en hogares y establecimientos comerciales.

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, aseguró que “En lo corrido de 2024 y 2025, se han presentado 38 casos de personas con quemaduras por uso de bioetanol. Este combustible se está utilizando para calentadores y chimeneas domésticas”.

Por su parte, un reporte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, señala que, el 50% de los quemados por bioetanol, requirieron atención especializada en unidades de cuidados intermedios o intensivos y que uno de los pacientes, falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.

Entre tanto, desde la Personería, hicieron un llamado para que la Secretaría de Salud inicie campañas de prevención y manejo frente al uso de este combustible, sobre todo, al interior de los hogares.