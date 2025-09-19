Los municipios más golpeados por muertes de líderes sociales en el Huila

Neiva

El Observatorio de Derechos Humanos ha documentado los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz en Colombia desde 2016. En el caso del Huila, desde la firma del acuerdo en La Habana, el 24 de noviembre de ese año, se han reportado 43 homicidios en 16 municipios del departamento. El 2020 fue el año más crítico, con once crímenes registrados.

Según David Restrepo de INDEPAZ, comento que “de acuerdo con las cifras, el sector comunal es el que más víctimas ha tenido, seguido por liderazgos campesinos, comunitarios, políticos y servidores públicos. Esta tendencia se refleja tanto a nivel departamental como nacional, evidenciando que la violencia contra líderes sociales sigue siendo una constante".

En lo corrido de 2025, el departamento suma dos masacres en La Plata y Timaná, que dejaron siete víctimas mortales. Asimismo, tres firmantes del acuerdo fueron asesinados en Algeciras, La Plata y Garzón. En cuanto a líderes sociales, se reportan dos crímenes: uno en Baraya y otro en Algeciras, reafirmando la tendencia de violencia persistente en estos territorios.

En el Huila, el municipio más afectado ha sido Algeciras, con nueve asesinatos de líderes sociales desde la firma del acuerdo. Solo en este municipio se reportan cuatro comunales, un campesino, dos comunitarios, uno político y un servidor público. Algeciras, Garzón, La Plata y Baraya también figuran entre los más golpeados.