Flor Denis Ruiz, en la final Mundial de Lanzamiento de jabalina: fecha, hora y dónde seguir

Las colombianas Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios lograron este viernes el pase a la final de lanzamiento de jabalina de los Mundiales de atletismo de Tokio, para los que las principales candidatas al oro son la serbia Adriana Vilagos y la australiana Mackenzie Little.

Ninguna de las dos atletas colombianos superó con sus marcas los 62,50 metros que daban la clasificación directa, por lo que tuvieron que esperar a que sus registros estuviesen entre los doce mejores de las 36 participantes.

Le puede interesar: Flor Denis Ruíz y Kevin Quintero, los abanderados de Colombia para los Olímpicos

La veterana Flor Denis Hurtado, subcampeona del mundo en Budapest 2023, entró a la final con la octava mejor marca gracias a los 62,11 metros que consiguió en su primer lanzamiento.

Más ajustada se quedó Valentina Barrios, que, a sus 21 años, vivirá la experiencia de disputar su primera final mundial tras llegar al corte justo como duodécima con 60,98 metros.

Fecha, hora y dónde seguir la Final del Mundial de Jabalina

Lea también: Medalla de bronce para Colombia en Mundial de Atletismo: Sensacional presentación de Natalia Linares

La final de las colombianas ante la serbia Adriana Vilagos y la australiana Mackenzie Little será el sábado 20 de septiembre de 2025, desde las 5 am.

La competencia tendrá espacio en el calendario de finales de atletismo durante la jornada, y las novedades las podrá seguir en el portal digital de Caracol Deportes en Caracol Radio.

Palmarés de Flor Denis Ruiz

Además del subcampeonato en Budapest, la experimentada deportista adorna su palmarés con un oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y medallas de oro en los Campeonatos Sudamericanos y Juegos Centroamericanos.

Noticia relacionada: Video: Desfile de la delegación colombiana en la inauguración de París 2024

En los Juegos Olímpicos de Francia 2024 y Rio 2016 llegó a las finales, y en las dos oportunidades obtuvo el diploma.