Esta es la historia de Jula, joven que convirtió su voluminosa herencia musical en un éxito de redes

Jula, una joven canadiense de 25 años que convirtió la herencia del archivo musical de su padre (10.000 vinilos) en un fenómeno en Instagram con más de 322.000 seguidores, estuvo en La W para dar detalles de este éxito en redes sociales.

Mencionó que tiene varias razones para compartir su archivo musical con el mundo, pero principalmente quería dar a conocer esos discos de su padre y hablar con las personas sobre eso, tal como hacía con su papá.

Comentó que cuando escuchaba esos vinilos, recordaba una que otra canción, aunque hay música en esa colección que no le resulta cercana.

Ahora, cada día comparte con el mundo una nueva canción de su archivo que, según comentó, trata de elegir al azar. “Si hay alguna sección que no ha visto en mucho tiempo, trato de sacarlos de ahí”, dijo.

De igual manera, mencionó que tras la muerte de su padre encuentra cosas “hermosas” en todo tipo de música.

