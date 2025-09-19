Presidentes de JAC de la Comuna 3 de Cúcuta recibieron dotación por parte de la alcaldía

Presidentes de JAC de la Comuna 3 de Cúcuta recibieron dotación por parte de la administración municipal. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta realizó la entrega de más de 600 unidades de equipos, mobiliario y herramientas digitales a la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 3.

Computadores, impresoras, video beam, escritorios, sillas, botiquín de primeros auxilios, entre otros, son algunos de los insumos que recibieron los líderes comunales.

“Cabe resaltar que las juntas estaba completamente abandonadas, todas estas ayudas que llegan eran necesarios para nuestro trabajo en pro de la comunidad” dijo Jhon Jaimes, presidente de Asojuntas de las Comuna 3.

Resaltó que muchos de los presidentes comunales no tienen trabajo y tampoco reciben ningún tipo de remuneración por su liderazgo. “Lo hacen de corazón, por amor a cada uno de los sectores, no se recibe ninguna remuneración y muchas veces no se tiene ni para imprimir una hoja y hacer las gestiones para la necesidad que se tiene. Teniendo estas ayudas técnicas, desde el punto de vista administrativas, se pueden realizar muchas cosas en favor de las comunidades”.

Concluyó que “la Comuna 3, junto a los ediles, están comprometidos con el crecimiento de nuestra amada ciudadela de La Libertad”.

La dotación beneficiará a barrios y urbanizaciones como Las Margaritas, Simón Bolívar, Santa Ana, Nuevo Milenio, San Mateo, La Libertad, La Esmeralda, Aguas Calientes, Boconó, Valle Esther, Policarpa Salavarrieta, Bogotá, Bellavista, La Unión, Arkamal y Morelli.